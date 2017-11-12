Сирийские правительственные войска в воскресенье, 12 ноября, усилили атаки на город Абу-Кемаль на границе с Ираком спустя несколько часов после того, как боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) вернули полный контроль над стратегически важным населенным пунктом вблизи границы с Ираком, сообщает агентство dpa.
В результате обстрелов с воздуха и наземных ударов со стороны сирийской армии и союзных формирований были убиты и ранены десятки мирных жителей, сообщает базирующаяся в Лондоне оппозиционная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR).
Город переходит из рук в руки
"Исламскому государству" удалось вновь захватить Абу-Кемаль вечером в четверг, 9 ноября. За сутки до этого представители сирийского командования заявили о том, что боевики ИГ были полностью выбиты из города в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор объединенными силами сирийской армии и союзных вооруженных формирований из Ирака и Ливана.
Абу-Кемаль - последний крупный город в Сирии, остающийся под контролем джихадистов. Впервые он был захвачен "Исламским государством" в 2014 году. В течение последних месяцев боевики террористической группировки были вытеснены с большинства территорий в Сирии и Ираке. В настоящее время иракская армия при поддержке США проводит военную операцию по освобождению от джихадистов города Рава - последнего оплота ИГ в Ираке вблизи сирийской границы.
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