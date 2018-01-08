Сирийская армия в воскресенье, 7 января, прорвала осадное кольцо около одной из военных баз к востоку от Дамаска.
© RIA/Scanpix

Как сообщают правозащитники из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, во время боев против повстанцев рядом с городом Хараста правительственные войска получили поддержку со стороны российской авиации. При прорыве блокады были освобождены не менее 200 окруженных солдат.

В ноябре 2017 года повстанцы, большинство которых составляют члены исламистской группировки "Ахрар аш-Шам", начали наступление на военную базу, неоднократно использованную сирийской армией для нападений на окруженный ею регион, в котором проживают около 300 тысяч человек. На рубеже 2017-2018 годов повстанцам удалось отвоевать ряд территорий.

Помимо этого в городе Идлиб, который находится под контролем повстанцев, произошел взрыв, в результате которого, по оценке правозащитников, погибли не менее 23 человек, среди которых были как боевики, так и мирные жители. Взрыв был направлен на штаб менее крупной повстанческой группировки. Не исключено, что бомба была заложена в автомобиле или была доставлена при помощи дрона.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Второе нападение на базу РФ в Сирии: атаковали беспилотники (55)

Аэродром российской авиабазы Хмеймим в сирийской...

СМИ: Война в Сирии и неизбежные потери для России еще не прекратились (32)

Война в Сирии и связанные с ней неизбежные крупные...

В Сирии разбился вертолет РФ: оба пилота погибли, борттехник эвакуирован (79)

В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, сообщает...

Российская база Хмеймим в Сирии подверглась обстрелу: есть жертвы (372)

Российская база в Сирии Хмеймим подверглась...

В мире

В Украине задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской (1)

Сотрудники украинских правоохранительных органов...

В Нью-Йорке в здании Trump Tower произошел пожар (1)

В Нью-Йорке загорелась крыша Trump Tower, сообщает ABC News....

Пресса Британии: как Лондон потакает организованной преступности (2)

Британские газеты призывают выяснить происхождение...

Президент Франции преподнес лидеру КНР в подарок коня по кличке Везувий

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 8...

Премьер Венгрии назвал беженцев "мусульманскими захватчиками" (4)

Мусульманские беженцы, стремящиеся на Запад, на самом...

TOP новостей

Центр исследования геноцида и сопротивления: к списку агентов КГБ нужно относиться критически (78)

Относиться к недавно опубликованному журналу...

Литва – вторая с конца в Европе: минималка выше даже в Румынии (39)

С 1 января 2018 г. минимальная зарплата в Литве была...

На учения "Запад" НАТО ответит "Анакондой" (532)

После российско-белорусских учений "Запад", которые...

После выпада миллионеров мэр Вильнюса снова взялся за топор (17)

8 января в вильнюсском районе Жверинас снова слышались...

Работающим в Литве предлагают разные налоги (16)

В настоящее время подоходный налог (ПН) в Литве больше...