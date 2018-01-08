Как сообщают правозащитники из Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, во время боев против повстанцев рядом с городом Хараста правительственные войска получили поддержку со стороны российской авиации. При прорыве блокады были освобождены не менее 200 окруженных солдат.

В ноябре 2017 года повстанцы, большинство которых составляют члены исламистской группировки "Ахрар аш-Шам", начали наступление на военную базу, неоднократно использованную сирийской армией для нападений на окруженный ею регион, в котором проживают около 300 тысяч человек. На рубеже 2017-2018 годов повстанцам удалось отвоевать ряд территорий.

Помимо этого в городе Идлиб, который находится под контролем повстанцев, произошел взрыв, в результате которого, по оценке правозащитников, погибли не менее 23 человек, среди которых были как боевики, так и мирные жители. Взрыв был направлен на штаб менее крупной повстанческой группировки. Не исключено, что бомба была заложена в автомобиле или была доставлена при помощи дрона.