Сирийская армия отвоевала у ИГ город Маядин

Сирийская армия заняла город Маядин в провинции Дейр-эз-Зор, который после окружения Ракки стал главным крупным населенным пунктом, который контролировали террористы из "Исламского государства"*, сообщает Reuters.
© Reuters/Scanpix

Источник в сирийской армии сообщил агентству, что армия Башара Асада получала в ходе операции огневую поддержку от российских ВКС. Сирийцам удалось продвинуться на юг вдоль реки Евфрат и приблизиться к границе с Ираком.

Как отмечает РБК, Маядин считался фактической столицей ИГ* в Сирии после того, как курдские формирования полностью окружили Ракку. Иранское агентство Fars утверждало, что именно в Маядин бежали с севера главари боевиков.

В субботу телеканал Al Arabiya также сообщил, что бывшая столица ИГ* в Сирии - Ракка - была полностью занята курдскими формированиями. Однако штаб международной коалиции не подтвердил эту информацию: американцы заявили, что в городе еще предстоят тяжелые бои, а контроль экстремистов над некоторыми районами пока сохраняется.

NEWSru.com
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