Также сирийские военные при поддержке союзных войск завершили боевые действия и освободили большинство городов, деревень и ферм в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб, а также аэропорт города Абу-Дахур в Идлибе.

По данным главного командования, во время операций в трех провинциях было уничтожено множество террористов, большинство из которых были иностранными гражданами. Также ликвидированы штабы террористических организаций, тяжелые вооружения, включая десятки бомб.

Сирийские войска захватили их танки, транспортные средства, ракетные установки и большое количество оружия и боеприпасов. В командовании отметили, что на данный момент саперы обезвреживают мины, оставленные террористами в указанных регионах.

Напомним, 6 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о полном разгроме Исламского государства* на обоих берегах Евфрата в Сирии, а 11 декабря поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 27 декабря сообщил, что в 2018 году в Сирии продолжится уничтожение боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, которые срывают режим прекращения боевых действий в зонах деэскалации.