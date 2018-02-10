Также сирийские военные при поддержке союзных войск завершили боевые действия и освободили большинство городов, деревень и ферм в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб, а также аэропорт города Абу-Дахур в Идлибе.
По данным главного командования, во время операций в трех провинциях было уничтожено множество террористов, большинство из которых были иностранными гражданами. Также ликвидированы штабы террористических организаций, тяжелые вооружения, включая десятки бомб.
Сирийские войска захватили их танки, транспортные средства, ракетные установки и большое количество оружия и боеприпасов. В командовании отметили, что на данный момент саперы обезвреживают мины, оставленные террористами в указанных регионах.
Напомним, 6 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о полном разгроме Исламского государства* на обоих берегах Евфрата в Сирии, а 11 декабря поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 27 декабря сообщил, что в 2018 году в Сирии продолжится уничтожение боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, которые срывают режим прекращения боевых действий в зонах деэскалации.
В Сеуле расследуют вероятную кибератаку на объекты Олимпиады (5)
Эксперты по кибербезопасности и специалисты...
На границе Турции и Сирии разбился военные вертолет, двое погибших (2)
В субботу произошло крушение вертолета на границе...
Сирийская армия отчиталась об освобождении Хамы и Алеппо от террористов (3)
Армия Сирии объявила об освобождении от террористов...
Израиль закрыл часть воздушного пространства страны
Часть воздушного пространства Израиля над побережьем...
Reuters: Трамп готов уволить Джона Келли за покрывательство подчиненного, обвиненного в бытовом насилии (1)
В ближайшее время в администрации президента США могут...
TOP новостей
Интервью с Юршенасом: я один извинился за советское прошлое (157)
У патриарха литовской политики 79-летнего Чесловаса...
Масленица в Румшишкес: от традиций до трехцветных блинов (4)
10 февраля в Литве отмечают Масленицу – это веселый...
Излюбленное место паневежских бабушек: самый дорогой коктейль стоит 1 евро (7)
В Старом городе Паневежиса находится молочный бар,...
ГРАФИК: В какой из стран Балтии государство забирает из зарплаты работников больше всего? (7)
Эстонские работники по сравнению с латвийскими и...
Погода: в выходные особых перемен не ожидается (1)
В выходные дни в Литве ожидается спокойная погода с...