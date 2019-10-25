Сирийская армия и курды обвиняют Турцию в нарушении перемирия

Мазлум Абди, командующий Демократическими силами Сирии (SDF), заявил, что в четверг вблизи приграничного города Рас-аль-Айн лояльные Турции силы провели атаку. Он призвал Россию "остановить турков".

Официальный представитель курдских сил Мустафа Бали в четверг в "Твиттере" обвинил "наемников турецкой армии" в нападении на населенные пункты Ассадия, Мишрафа и аль-Манаджир. Эти поселения находятся за пределами зоны прекращения огня, согласованной Россией и Турцией на переговорах в Сочи.

По его словам, при нападении было использовано тяжелое вооружение. "Демократические силы Сирии будут пользоваться своим правом на самооборону", — написал он в "Твиттере".

Сирийская армия также обвиняет Турцию и воюющих на ее стороне повстанцев в нападении. Ее командование утверждает, что атаке подверглось поселение Таль-Тамр неподалеку от города Хасака. Данных о погибших нет.

МИД России в четверг сообщил о начале отвода курдских формирований от сирийско-турецкой границы. По словам замминистра иностранных дел Сергея Вершинина, все договоренности по Сирии выполняются.

Сочинский меморандум

22 октября, через несколько дней после вторжения турецких войск на север Сирии с целью оттеснить оттуда курдов, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи заключили соглашение.

В соответствии с ним Турция прекратила военную операцию, а безопасность в приграничном регионе должна будет обеспечиваться совместным российско-турецким патрулированием вдоль границы на глубину до 10 километров к востоку и западу от района турецкой операции.

Сирийские пограничники займут 15 постов на границе с Турцией и будут ее охранять также совместно с российскими военными.

Договоренности предусматривают отвод курдских отрядов самообороны от границы на 30 километров в течение 150 часов.

Что говорят в США

Министр обороны США Марк Эспер в четверг сказал, что наступление Турции на севере Сирии поставило Соединенные Штаты "в ужасное положение".

Эспер считает, что операцию "Источник мира" Турция начала безосновательно, и что страна, являющаяся союзником США по НАТО, "движется не в том направлении".

"Мы видим, как они уходят с орбиты Запада и приближаются к российской орбите", — заявил глава Пентагона.

В среду президент США Дональд Трамп отменил санкции против Турции, введенные после ее вторжения в Сирию.

"Санкции будут сняты, если не произойдет что-то, что нам не понравится", — сообщил он.