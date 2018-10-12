"Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась", - пообещал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
Он напомнил, что заседание священного Синода РПЦ состоится 15 октября в Минске, священник заявил, что "высший исполнительный орган Русской православной церкви даст надлежащую оценку того, что произошло сегодня".
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