"Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась", - пообещал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Он напомнил, что заседание священного Синода РПЦ состоится 15 октября в Минске, священник заявил, что "высший исполнительный орган Русской православной церкви даст надлежащую оценку того, что произошло сегодня".