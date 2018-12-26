Мероприятие началась в 10:00 по местному времени (04:00 мск), продлившись около двух часов. В нем приняли участие около 200 человек - по сто от Севера и от Юга, а также представители России, Китая и Монголии. РФ представляли послы в Южной и Северной Корее Андрей Кулик и Александр Мацегора, замминистра транспорта Владимир Токарев, а также представитель РЖД в Пхеньяне.

Южнокорейскую делегацию возглавляли министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми, министр объединения Чо Мён Гён, в ее состав также вошли представители политических парий и ведомств, имеющих отношение к межкорейским отношениям, члены разделенных семей и так далее. Со стороны КНДР в мероприятии участвовал председатель Комитета по мирному объединению Родины Ли Сон Гвон, а также представители соответствующих министерств и ведомств.

Как сообщает телеканал Yonhap, в начале церемонии представители Северной и Южной Корей произнесли праздничные речи. После чего на станции была установлена табличка с указателем. Выступавшие на церемонии подчеркнули большое значение сегодняшнего события для развития всего Корейского полуострова и региона Северо-Восточной Азии. Стыковка железнодорожных путей Севера и Юга и их соединение с российским Транссибом и китайскими линиями позволит ускорить и удешевить доставку грузов из Южной Кореи в Евразию.

В то же время церемония закладки фундамента расценивается как символический запуск автодорожного и железнодорожного проекта, а не фактическое начало работ. Фактическое строительство будет вестись в соответствии с ситуацией, связанной с денуклеаризацией Севера и глобальными санкциями против Северной Кореи. Ранее лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын договорились до конца 2018 года начать работы по соединению железных и автомобильных дорог на западе и востоке.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что нацелен на создание единого экономического сообщества с КНДР и обеспечение свободы передвижения между двумя странами. "Мы должны преодолеть разделение ради выживания и развития, - подчеркнул южнокорейский лидер. - Даже хотя мы далеки от политического объединения, установление мира между Югом и Севером, свободное посещение друг друга и формирование единого экономического сообщества - настоящее освобождение для нас".

По словам Мун Чжэ Ина, интеграцию с КНДР можно начать с создания "железнодорожного сообщества Северо-Восточной Азии", которое будет включать шесть стран Северо-Восточной Азии и США. Позже в его администрации уточнили, что шесть стран - это обе Кореи, Россия, Китай, Монголия и Япония. По замыслу президента, это приведет к формированию энергетического и экономического блока в Северо-Восточной Азии и создания основы для сосуществования и процветания в этом регионе, а также станет "началом многосторонней системы безопасности".

Также Мун Чжэ Ин заявил, что в случае разрядки две Кореи могут создать в приграничных районах Кёнгидо и Канводно объединенную специальную экономическую зону, что позволит создать большое количество рабочих мест и обеспечит полноценное развитие региона. При этом он подчеркнул, что полноценная интеграция возможна только после полной денуклеаризации Корейского полуострова.

С другой стороны, руководство Северной Кореи заявило, что не будет в одностороннем порядке отказываться от ядерного оружия, пока США не перестанут представлять угрозу Корейскому полуострову. "Если мы говорим о Корейском полуострове, то включаем в это понятие территорию нашей республики и весь регион, где США разместили свои захватнические силы, в том числе ядерное оружие, - говорится в заявлении, авторы которого имеют в виду Южную Корею. - Когда мы говорим о полной денуклеаризации Корейского полуострова, то это значит, что мы говорим об устранении всех ядерных угроз, не только исходящих со стороны Юга и Севера, но также из районов, расположенных по соседству с Корейским полуостровом". По мнению руководства, не способствует диалогу и продолжающаяся политика санкций.