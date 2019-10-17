Источник также подтвердил, что накануне военная авиация США совершила в том же районе боевой вылет, целью которого было заставить силы непоименованного противника не приближаться к штабному комплексу.
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