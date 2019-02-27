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Ответ НАТО на инцидент в Керченском проливе
Расширяя присутствие своих кораблей в Черном море, НАТО посылает сигналы России и Украине. Как это связано с событиями в Керченском проливе и почему лидерство взяли на себя США?
© AP/Scanpix

Одесса принимает "Дональд Кук". Базирующийся на военной базе в Испании, оснащенный современной системой ПРО американский ракетный эсминец стал частым гостем в Черном море. До этого, в январе, он заходил в Батуми и провел учения с грузинской береговой охраной. В одесском порту судно во вторник, 26 февраля, посетил президент Украины Петр Порошенко, который встретился на его борту со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Порошенко назвал встречу "символичной", а заход эсминца в Одессу — "важным сигналом Кремлю" о том, что "Крым украинский", и что "свобода мореходства в регионе будет обеспечена".

Не слишком афишируя, но находясь под пристальным вниманием Черноморского флота России, НАТО расширяет присутствие своих кораблей в Черном море. Одновременно с "Дональдом Куком" в регионе находится Вторая постоянная противоминная группа НАТО во главе с немецкой плавбазой "Верра". В январе в Черное море заходил десантный корабль ВМС США "Форт Макгенри", правда, без посещения Украины. До этого, в декабре, в Одессе побывало британское разведывательное судно "Эхо".


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Ответ НАТО на инцидент в Керченском проливе
Deutsche Welle
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