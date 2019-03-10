Сицилийская мафия по заказу 64-летней женщины закатала в бетон ее экс-любовника

По версии следствия, женщина не могла смириться с тем, что любовник бросил ее, украв драгоценности, поэтому она наняла четырех членов мафии.

Отмечается, что тело жителя Албании Ламаджа Астрида обнаружили в бетонной стене спустя шесть лет после его исчезновения. Мужчину удалось опознать благодаря оставшимся клочьям одежды.

По данным полиции, узнав об обнаружении тела экс-любовника, женщина пыталась бежать из страны, но полиция ее перехватила. Также были задержаны предполагаемые убийцы Астрида.