Сицилийская мафия по заказу 64-летней женщины закатала в бетон ее экс-любовника

В Италии 64-летняя женщина наняла сицилийскую мафию, чтобы они расправились с ее бывшим 41-летним любовником. Об этом сообщает The Guardian.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

По версии следствия, женщина не могла смириться с тем, что любовник бросил ее, украв драгоценности, поэтому она наняла четырех членов мафии.

Отмечается, что тело жителя Албании Ламаджа Астрида обнаружили в бетонной стене спустя шесть лет после его исчезновения. Мужчину удалось опознать благодаря оставшимся клочьям одежды.

По данным полиции, узнав об обнаружении тела экс-любовника, женщина пыталась бежать из страны, но полиция ее перехватила. Также были задержаны предполагаемые убийцы Астрида.

Gazeta.ru
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