Сицилийская мафия по заказу 64-летней женщины закатала в бетон ее экс-любовника

По версии следствия, женщина не могла смириться с тем, что любовник бросил ее, украв драгоценности, поэтому она наняла четырех членов мафии.
Отмечается, что тело жителя Албании Ламаджа Астрида обнаружили в бетонной стене спустя шесть лет после его исчезновения. Мужчину удалось опознать благодаря оставшимся клочьям одежды.
По данным полиции, узнав об обнаружении тела экс-любовника, женщина пыталась бежать из страны, но полиция ее перехватила. Также были задержаны предполагаемые убийцы Астрида.
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