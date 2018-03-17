Депутаты форума — около 3000 человек — проголосовали за кандидатуру Си Цзиньпина на два поста, выдвинутую ЦК Коммунистической партии Китая, единогласно, передает ТАСС. На нынешней сессии ВСНП были утверждены изменения в Конституцию, которые дают руководителю право переизбираться неограниченное число раз, а не дважды, как это было раньше.

Заместителем председателя КНР избран Ван Цишань, ранее занимавший пост председателя Центральной комиссии по проверке дисциплины. Против его кандидатуры проголосовал один депутат ВСНП.

Ван Цишань считается одним из наиболее приближенных сторонников председателя КНР Си Цзиньпина. Он слывет в китайской политической элите не только "цербером антикоррупционной кампании", но и талантливым экономистом и управленцем. Руководство страны неоднократно назначало его на ответственные должности для решения срочных и важных задач, за что он получил неформальное прозвище "начальника пожарной команды".

Президент России Владимир Путин в субботу поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на высший государственный пост Китая — председателя КНР. Об этом сообщило в субботу агентство Xinhua.

В телеграмме российский лидер выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пекина ради повышения благосостояния и процветания народов двух стран.

В воскресенье Путину также предстоят перевыборы.