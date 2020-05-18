Председатель КНР Си Цзиньпин отверг обвинения в непрозрачности и сокрытии информации на первом этапе пандемии коронавируса. Китай продемонстрировал открытость и прозрачность, международное сообщество было проинформировано так рано, как только было возможно, заявил он в понедельник, 18 мая, на 73-ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В сессии ассамблеи, высшего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принимают участие 194 страны, она проходит по видеосвязи.
Таким образом Си Цзиньпин отреагировал на критику США. В мае в Сенат Конгресса США был внесен законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против Пекина за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса. По словам председателя КНР, его страна вовремя поделилась с другими странами информацией о возбудителе вируса.
Между тем канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), также выступившая на сессии ассамблеи ВОЗ, призвала международное сообщество к совместной борьбе с пандемией. "Мы переживаем глобальный кризис. Ни одна страна не сможет справиться с ним в одиночку, мы должны действовать сообща", - подчеркнула Меркель.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике практику отдельных решений ряда стран в борьбе с коронавирусом. "Разные страны следовали разным, часто взаимоисключающим стратегиям, и мы сегодня платим за это высокую цену", - заявил он.
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