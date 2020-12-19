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Швейцарский парламент утвердил законопроект, разрешающий однополые браки, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету La Tribune de Geneve.
Швейцарский парламент утвердил законопроект, разрешающий однополые браки
© Shutterstock nuotr.

Партия Федеральный демократический союз, защищающая христианские ценности, собирается запросить проведение референдума по данному вопросу. Законопроект не только разрешает однополые браки, но и дает лесбийским парам доступ к донорству спермы.

"Парламент сказал "ДА" бракам для всех во время финального голосования! Это историческая победа для сообщества ЛГБТ", - написало в Twitter швейцарское подразделение Amnesty international.

Швейцария - одна из немногих европейских стран, где однополые браки были незаконны. Страна позволяет однополым парам вступать в "зарегистрированные партнерства", но не дает тех же прав, что и брак, в том числе на получение гражданства и совместное усыновление детей.

Дебаты касательно законопроекта в законодательном органе Швейцарии велись с 2013 года. Летом 2020 года документ одобрила нижняя палата парламента.

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