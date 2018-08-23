"Credit Suisse, где бы он ни работал, сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить исполнение санкций, в том числе санкций, связанных с РФ", — приводит агентство слова источника в банке. Чьи именно счета оказались заблокированы, не сообщается.
О планах выполнить требования американского эмбарго заявили еще два швейцарских банка: UBS и Julius Baer. Однако о реализации намерений информация пока не поступала.
Экономист Московского центра Карнеги Андрей Мовчан в беседе с "Московским комсомольцем" отметил, что расчеты в долларах, которые делает швейцарский банк, не могут стать причиной для такого решения — ни одна санкция не предполагает заморозки долларовых активов, а только собственности, находящейся на территории США.
Напомним, 2 августа группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект, который направлен на ужесточение санкций против России.
Неизвестный напал с ножом на людей в пригороде Парижа (1)
Один человек погиб и двое ранены в результате нападения...
НАТО: силы альянса в Восточной Европе несравнимы с российскими (6)
Североатлантический альянс в среду опроверг...
Астрономы НАСА нашли доказательства наличия воды на Луне (2)
Астрономам удалось найти окончательные доказательства...
Парламент Чехии назвал оккупацией ввод войск стран Варшавского договора в 1968 году (28)
Чешский парламент принял резолюцию, в которой называет...
TOP новостей
Президент Литвы: государство будет защищать память о своих партизанах (14)
Президент Литвы Даля Грибаускайте отмечает, что...
Зарплаты в Литве растут невиданными темпами (70)
За год зарплата "на бумаге" в Литве увеличилась на 12,4%...
Сравнение: Agrokoncernas Карбаускиса и компании Ландсбергене кто платит больше налогов (24)
Доходы почти в 20 раз больше, но и расходы в 24 раза больше,...
Профсоюзы: никакой договоренности между торговыми центрами о выходных в праздники пока нет (1)
Профсоюзы Литвы добиваются, чтобы во все праздники и...
Британцы представляют Вильнюс самым дешевым направлением туризма (7)
В Великобритании Вильнюс представляют самым дешевым...