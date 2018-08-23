Около пяти миллиардов долларов заморожены в швейцарском банке Credit Suisse на счетах клиентов из России, сообщает Reuters. По данным агентства, решение было принято в рамках исполнение санкций США.
Credit Suisse
© Reuters/Scanpix


"Credit Suisse, где бы он ни работал, сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить исполнение санкций, в том числе санкций, связанных с РФ", — приводит агентство слова источника в банке. Чьи именно счета оказались заблокированы, не сообщается.

О планах выполнить требования американского эмбарго заявили еще два швейцарских банка: UBS и Julius Baer. Однако о реализации намерений информация пока не поступала.

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Экономист Московского центра Карнеги Андрей Мовчан в беседе с "Московским комсомольцем" отметил, что расчеты в долларах, которые делает швейцарский банк, не могут стать причиной для такого решения — ни одна санкция не предполагает заморозки долларовых активов, а только собственности, находящейся на территории США.

Напомним, 2 августа группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект, который направлен на ужесточение санкций против России.

Интернет-газета "Znak.com"
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