"Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону, и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!" - рассказала российская журналистка, которая уже несколько лет работает на востоке Украины.

"У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на чемпионат мира по футболу 2018!" - пишет Домбровская. Она удивляется тому, что при пересечении границы Украины и на въезде в зону АТО у туристов, получается, не поинтересовались целью поездки.

"Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону", - рассказала Домбровская.

Матч Бразилия - Швейцария пройдет в Ростове-на-Дону 17 июня в 21 час. Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.