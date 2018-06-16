"Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону, и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!" - рассказала российская журналистка, которая уже несколько лет работает на востоке Украины.
"У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на чемпионат мира по футболу 2018!" - пишет Домбровская. Она удивляется тому, что при пересечении границы Украины и на въезде в зону АТО у туристов, получается, не поинтересовались целью поездки.
"Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону", - рассказала Домбровская.
Матч Бразилия - Швейцария пройдет в Ростове-на-Дону 17 июня в 21 час. Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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