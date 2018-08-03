Полиция швейцарского Цюриха призвала владельцев собак покупать для них специальную обувь, чтобы защитить лапы от воздействия высоких температур.
© AFP/Scanpix

Как сообщает вещательная корпорация SRF, полиция начала кампанию под названием "Хот-дог", в рамках которой рассказывает собаководам о том, как старадают лапы их питомцев при соприкосновении с раскаленным асфальтом.

В Швейцарии, как и во многих других европейских странах, нынешнее лето выдалось рекордно жарким — в течение июля температура колебалась в районе 30 градусов по Цельсию. В некоторых районах страны началась засуха.

По словам пресс-секретаря городской полиции Цюриха Майкла Уокера, при такой температуре воздуха асфальт может нагреваться до 50-55 градусов, что вызывает особый дискомфорт у собак. "Когда собака ходит по раскаленному асфальту, ее лапы горят — точно так же, как ноги человека, который идет по нему босиком", — сказал он в интервью SRF.

В связи с этим полиция советует жителям проверять температуру земли во время выгула собак, приложив тыльную сторону ладони к поверхности дороги на несколько секунд.

Полицейские также советуют не оставлять собак запертыми в автомобилях на жаре и следить за тем, чтобы домашние питомцы потребляли достаточное количество воды. "Слишком жарко? В таком случае избегайте походов по асфальту на солнце, на больших собак надевайте специальную обувь, а маленьких несите на руках", — говорится в "Фейсбуке" полиции Цюриха.

Свой пост полицейские сопроводили фотографиями служебных собак в защитной обуви.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В центре Симферополя крымский татарин поджег себя

В центре Симферополя крымскотатарский активист так...

В Швеции полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушки (5)

Шведская полиция застрелила в центре Стокгольма...

В МИД Украины раскритиковали "ничтожные заявления" словацкого депутата в Крыму (6)

Министерство иностранных дел Украины предупредило...

Швейцарская полиция советует собакам носить обувь в жару (1)

Полиция швейцарского Цюриха призвала владельцев собак...

Житель Аляски заблудился и приплыл на Чукотку (1)

Российские пограничники задержали на Чукотке...

TOP новостей

Депутат парламента Литвы призывает ликвидировать Yandex.Taxi (31)

Член Сейма Литвы Аудронюс Ажубалис , получивший...

В Литве – всё больше мест, где лучше не купаться (2)

Центр санитарного просвещения и профилактики...

Вильнюс рекламируется как Европейская точка G (85)

На следующей неделе в Вильнюсе стартует рекламная...

Спецслужбы Литвы и Эстонии: Yandex.Taxi сливает данные в Россию (86)

Гаджет компании Yandex.Taxi передаёт данные на российские...

Swedbank: литовцы предпочитают собственное жильё, эстонцы и латыши - съёмное (3)

В Литве доля имеющих собственное жильё людей - самая...