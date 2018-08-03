Как сообщает вещательная корпорация SRF, полиция начала кампанию под названием "Хот-дог", в рамках которой рассказывает собаководам о том, как старадают лапы их питомцев при соприкосновении с раскаленным асфальтом.

В Швейцарии, как и во многих других европейских странах, нынешнее лето выдалось рекордно жарким — в течение июля температура колебалась в районе 30 градусов по Цельсию. В некоторых районах страны началась засуха.

По словам пресс-секретаря городской полиции Цюриха Майкла Уокера, при такой температуре воздуха асфальт может нагреваться до 50-55 градусов, что вызывает особый дискомфорт у собак. "Когда собака ходит по раскаленному асфальту, ее лапы горят — точно так же, как ноги человека, который идет по нему босиком", — сказал он в интервью SRF.

В связи с этим полиция советует жителям проверять температуру земли во время выгула собак, приложив тыльную сторону ладони к поверхности дороги на несколько секунд.

Полицейские также советуют не оставлять собак запертыми в автомобилях на жаре и следить за тем, чтобы домашние питомцы потребляли достаточное количество воды. "Слишком жарко? В таком случае избегайте походов по асфальту на солнце, на больших собак надевайте специальную обувь, а маленьких несите на руках", — говорится в "Фейсбуке" полиции Цюриха.

Свой пост полицейские сопроводили фотографиями служебных собак в защитной обуви.