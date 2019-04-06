В связи с закрытием посольства США в Венесуэле и выводом американских дипломатов из этой страны в середине марта интересы Вашингтона в Каракасе готова представлять Швейцария.

Глава швейцарского федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис и посол США в этой стране Эдвард Макмаллен подписали соответствующее соглашение в Берне, сообщили в пятницу, 5 апреля, в МИД конфедерации.

"Мандат предоставляет Швейцарии возможность способствовать снижению напряженности между двумя странами и тем самым играть конструктивную роль в вопросе региональной стабильности", - отмечается в заявлении швейцарских властей.

Решение должен одобрить Каракас

Чтобы договоренности вступили в силу их должен одобрить Каракас.

В настоящий момент у Швейцарии - шесть мандатов, которые уполномочивают это нейтральное государство защищать интересы третьих стран перед государствами-соперниками. Так, Берн представляет США в Иране, ранее подобный механизм был задействован на Кубе.

Соглашение, подписанное 5 апреля, в частности, позволит швейцарской стороне оказывать консульские услуги в Венесуэле от лица Вашингтона.

Ранее Каракас, несмотря на требования США вывести российских военнослужащих из Венесуэлы, не исключил прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей о сотрудничестве. Президент США Дональд Трамп говорил о возможностивооруженного вторжения в Венесуэлу.