В связи с закрытием посольства США в Венесуэле и выводом американских дипломатов из этой страны в середине марта интересы Вашингтона в Каракасе готова представлять Швейцария.
Глава швейцарского федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис и посол США в этой стране Эдвард Макмаллен подписали соответствующее соглашение в Берне, сообщили в пятницу, 5 апреля, в МИД конфедерации.
"Мандат предоставляет Швейцарии возможность способствовать снижению напряженности между двумя странами и тем самым играть конструктивную роль в вопросе региональной стабильности", - отмечается в заявлении швейцарских властей.
Решение должен одобрить Каракас
Чтобы договоренности вступили в силу их должен одобрить Каракас.
В настоящий момент у Швейцарии - шесть мандатов, которые уполномочивают это нейтральное государство защищать интересы третьих стран перед государствами-соперниками. Так, Берн представляет США в Иране, ранее подобный механизм был задействован на Кубе.
Соглашение, подписанное 5 апреля, в частности, позволит швейцарской стороне оказывать консульские услуги в Венесуэле от лица Вашингтона.
Ранее Каракас, несмотря на требования США вывести российских военнослужащих из Венесуэлы, не исключил прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей о сотрудничестве. Президент США Дональд Трамп говорил о возможностивооруженного вторжения в Венесуэлу.
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