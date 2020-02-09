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Две трети проголосовавших на референдуме в Швейцарии поддержали поправку к Уголовному кодексу, которая вводит наказание за унижения и выражение ненависти на почве сексуальной ориентации.
Швейцарцы проголосовали за запрет дискриминации гомосексуалов
© Sipa / Scanpix

Почти две трети швейцарцев (62 процента) проголосовали в воскресенье, 9 февраля, за поправку в Уголовный кодекс страны, которая должна защитить людей от дискриминации из-за их сексуальной ориентации. Такие данные экзитполов опубликованы через полчаса после закрытия участков для голосования.

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Принятая поправка расширяет запрет на дискриминацию на основе расовой принадлежности на "публичные заявления или действия, которые унижают человеческое достоинство, разжигают ненависть и ставят под угрозу мирное сосуществование общества" в отношении людей, исходя из их сексуальных предпочтений. Нарушение закона грозит тюремным заключением на срок до трех лет, или штрафом.

Консервативная Швейцария, в отличие от многих западно-европейских стран, все это время не имела никаких законодательных норм, ограничивающих дискриминацую на почве сексуальной ориентации. Ранее, в 2018 году, парламент Швейцарии принял так называемый "антигомофобный" закон. Однако самая крупная партия страны, правоконсервативная Швейцарская народная партия собрала необходимые 50 тысяч подписей для проведения референдума. На последних выборах в парламент Швейцарии в октябре 2019 года Швейцарская народная партия несколько ухудшила свои показатели, однако сохранила первое место среди всех партий.

Deutsche Welle
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