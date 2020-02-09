Швейцарцы проголосовали за запрет дискриминации гомосексуалов

Почти две трети швейцарцев (62 процента) проголосовали в воскресенье, 9 февраля, за поправку в Уголовный кодекс страны, которая должна защитить людей от дискриминации из-за их сексуальной ориентации. Такие данные экзитполов опубликованы через полчаса после закрытия участков для голосования.

Принятая поправка расширяет запрет на дискриминацию на основе расовой принадлежности на "публичные заявления или действия, которые унижают человеческое достоинство, разжигают ненависть и ставят под угрозу мирное сосуществование общества" в отношении людей, исходя из их сексуальных предпочтений. Нарушение закона грозит тюремным заключением на срок до трех лет, или штрафом.

Консервативная Швейцария, в отличие от многих западно-европейских стран, все это время не имела никаких законодательных норм, ограничивающих дискриминацую на почве сексуальной ориентации. Ранее, в 2018 году, парламент Швейцарии принял так называемый "антигомофобный" закон. Однако самая крупная партия страны, правоконсервативная Швейцарская народная партия собрала необходимые 50 тысяч подписей для проведения референдума. На последних выборах в парламент Швейцарии в октябре 2019 года Швейцарская народная партия несколько ухудшила свои показатели, однако сохранила первое место среди всех партий.