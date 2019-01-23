Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году

Новое правительство в Стокгольме провозгласило защиту климата одним из своих приоритетов. Обе компании Volvo уже настроились на выпуск легковых и грузовых электромобилей.
Volvo C30 elektromobilis
© Gamintojo archyvas

Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Таков один из ключевых пунктов программы нового шведского правительства. Оно рассматривает борьбу против глобального потепления и выполнение Парижского соглашения по климату как один из своих приоритетов.

Норвегия опередит Швецию на 5 лет

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"Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители", - заявил прежний и новый шведский премьер-министр, социал-демократ Стефан Лёвен, представляя 21 января в парламенте в Стокгольме свой кабинет министров.

Однако первопроходцем в деле радикального сокращения вредных выбросов в транспортной сфере Швеция не станет. Это уже десятая страна, которая назвала конкретную дату прекращения регистрации новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, подсчитала Марион Тиман (Marion Tiemann), представительница немецкого отделения Greenpeace. Эта экологическая организация приветствовала решение нового шведского правительства.

На пять лет раньше Швеции, уже в 2025 году, отказаться от автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания намерена соседняя Норвегия. Здесь в 2018 году почти каждая вторая проданная легковая машина работала на электрической тяге. При этом доля чистых электромобилей составила 31,2 процента, остальные были плагин-гибридами, имеющими как электрический мотор, так и бензиновый.

Шведские автостроители настроились на электромобильность

Зато новому шведскому правительству не придется убеждать отечественных автостроителей переориентироваться на выпуск электромобилей. Производитель легковых машин Volvo Cars, купленный в 2010 году китайской автомобилестроительной компанией Geely, еще два с половиной года назад, летом 2017-го, первым среди крупных европейских представителей отрасли объявил, что с 2019 года будет выпускать автомобили только с электрическими или гибридными двигателями.

На электрическую тягу все больше переключается и Volvo Group, второй по величине в мире производитель тяжелых грузовиков и автобусов. В этих сегментах рынка процесс отказа от двигателей внутреннего сгорания идет значительно медленнее, однако шведский концерн уже вошел в группу мировых лидеров по выпуску электрических автобусов.

Пока, правда, их производят в незначительных количествах. Однако Феликс Кибарт (Felix Kybart), возглавляющий подразделение альтернативных двигателей в немецкой компании MAN Bus & Truck, исходит из того, что с 2021 года издержки на приобретение и эксплуатацию электрических автобусов со сроком службы 12 лет сравняются с соответствующими расходами на дизельные автобусы. И тогда их использование станет для предприятий общественного транспорта экономически целесообразным.

Во всяком случае, MAN Bus & Truck планирует начать выпуск электрических автобусов в 2020 году и за десять лет довести их долю в общем объеме выпускаемых компанией автобусов до 60 процентов.Так что конкурент Volvo Group наверняка сумеет до 2030 года обеспечить родной шведский рынок достаточным количеством автобусов на электрической тяге.

Deutsche Welle
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