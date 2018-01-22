По данным журналистов, в результате нового взрыва был поврежден фасад офисного центра, а входная дверь в ресторан оказалась уничтожена. В пресс-службе местной полиции отметили, что обстоятельства произошедшего пока выясняются, но взрыв был весьма мощным.
На прошлой неделе неизвестный мужчина швырнул некий предмет в сторону полицейского участка в том же районе Розенгорд, после чего раздался громкий взрыв. Местные правоохранители позднее сообщили о задержании двух подозреваемых в совершении преступления.
Ими, по данным шведских СМИ, оказались молодые люди в возрасте около 20 лет. У одного из подозреваемых были проведены обыски. В связи со взрывом возле полицейского участка в Мальме были усилены меры безопасности, на улицы вышли дополнительные патрули стражей порядка.
Район Розенгард преимущественно заселен мигрантами из мусульманских стран.
Отметим, что в конце декабря прошлого года еще один взрыв произошел на улице Саллерупсвеген в непосредственной близости от здания полиции, передает РИА "Новости". Заложенное устройство было подложено под автомобиль правоохранителей. Сообщений о пострадавших не поступало ни в одном из трех вышеперечисленных случаев.
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