Швеция усилила ПВО на балтийском острове Готланд из-за России

Власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Из-за напряженных отношений с Россией в балтийском регионе на острове размещена новая противоракетная система "земля-воздух", сообщили вооруженные силы страныв понедельник, 1 июля.
Den 1 juli fick stridsgruppen på Gotland förstärkt luftvärnsskydd i form av luftvärnssystem 23. https://t.co/ghMbIWH6IH #svfm— Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) July 1, 2019
Комплекс ПВО разработан компанией Saab, он заменит размещенные ранее мобильные зенитные системы.
"С военно-стратегической точки зрения Готланд является важным регионом", - заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.
По его словам, географическое расположение острова дает значительное военное преимущество в плане защиты и контроля над морским трафиком, воздушным пространством над Балтикой и возможности размещения воинских подразделений и вооружений.
Готланд - в 330 км от Калининграда
Остров Готланд находится примерно в 330 км от Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота ВМФ РФ. В последние годы в регионе неоднократно возникали ситуации, когда самолеты НАТО сопровождали российские военные самолеты над Балтикой и наоборот.
Наблюдались и более опасные ситуации, когда самолеты РФ пролетали вблизи американских кораблей. Швеция, не являющаяся членом НАТО, в последнее время неоднократно заявляла о нарушении своего воздушного пространства российскими военными самолетами и других инцидентах в балтийском регионе с участием РФ.
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