Швеция усилила ПВО на балтийском острове Готланд из-за России

На острове Готланд размещен комплекс "земля-воздух", который заменит мобильные системы ПВО, сообщили вооруженные силы Швеции.
© Scanpix

Власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Из-за напряженных отношений с Россией в балтийском регионе на острове размещена новая противоракетная система "земля-воздух", сообщили вооруженные силы страныв понедельник, 1 июля.

Статьи по теме:
Литовец вернулся в Литву из Швеции: уже на третий день получил несколько предложений  (126)
Решение ПАСЕ о возвращении России: какие страны проголосовали "за"  (9)


Комплекс ПВО разработан компанией Saab, он заменит размещенные ранее мобильные зенитные системы.

"С военно-стратегической точки зрения Готланд является важным регионом", - заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.

По его словам, географическое расположение острова дает значительное военное преимущество в плане защиты и контроля над морским трафиком, воздушным пространством над Балтикой и возможности размещения воинских подразделений и вооружений.

Готланд - в 330 км от Калининграда

Остров Готланд находится примерно в 330 км от Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота ВМФ РФ. В последние годы в регионе неоднократно возникали ситуации, когда самолеты НАТО сопровождали российские военные самолеты над Балтикой и наоборот.

Наблюдались и более опасные ситуации, когда самолеты РФ пролетали вблизи американских кораблей. Швеция, не являющаяся членом НАТО, в последнее время неоднократно заявляла о нарушении своего воздушного пространства российскими военными самолетами и других инцидентах в балтийском регионе с участием РФ.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Министры обороны и главкомы семи стран в Клайпеде отметят годовщину объединённых сил (3)

Министры обороны и командующие вооружёнными силами...

На Вильнюс нацелились создатели ещё одного популярного сериала: снимается триллер о международном шпионаже (5)

Уже не впервые Вильнюс становится городом,...

В воздушном пространстве Балтийских стран начинаются учения НАТО (7)

Во вторник в воздушном пространстве Балтийских стран...

На побережье Литвы – впечатляющие десантные операции союзников: это не рядовые учения (261)

Тысячи солдат и моряков, десятки кораблей и две...

В мире

Власти Северного Кипра сообщили о падении ракеты из Сирии

В горном массиве на севере Кипра произошел взрыв...

Швеция усилила ПВО на балтийском острове Готланд из-за России

На острове Готланд размещен комплекс "земля-воздух",...

Взрыв у министерства обороны в Кабуле: ранены десятки человек

Мощный взрыв, в результате которого по меньшей мере 50...

Трамп и Ким Чен Ын договорились о продолжении переговоров

Дональд Трамп стал первым действующим президентом...

Президент Украины: в Станице-Луганской развели силы, хрупкая надежда появилась

В Станице-Луганской состоялось разведения вооруженных...

TOP новостей

Литовец вернулся в Литву из Швеции: уже на третий день получил несколько предложений (126)

По данным Департамента статистики Литвы , в 2018 году из...

Перед открытием Островецкой АЭС Вильнюс готовится к потенциальным угрозам (24)

С приближением открытия в Беларуси Островецкой АЭС,...

Europos Taryba Rita Tamašunienė Tomas Janeliūnas Marius Laurinavičius

Смена курса или двойная игра: почему депутат от ИАПЛ-СХС выступила против России в ПАСЕ (60)

Возвращение российской делегации в Парламентскую...

Кто из "группы семи" покинул Страсбург (23)

Возвращение российской делегации в Парламентскую...

Парламентарии Литвы и Польши обдумывают, как реагировать на возвращение России в ПАСЕ (31)

В минувшую субботу литовские и польские парламентарии...