Швеция проведет расследование государственных мер против Covid-19

Правительство Швеции создало комиссию для оценки эффективности принятых мер по борьбе с коронавирусом. Об этом 1 июля объявил премьер-министр страны Стефан Левен. Создать такую комиссию потребовали оппозиционные партии Швеции.
Комиссию возглавил бывший председатель Высшего административного суда Швеции Матс Мелин. Ожидается, что полный доклад о том, как власти страны боролись с пандемией, Мелин представит в 2022 году.
Шведское агентство оборонных исследований (FOI) ранее опубликовало доклад о действиях властей во время пандемии.Швеция не была достаточно подготовлена к вспышке коронавируса, хотя сведения о нем уже были. В стране обнаружилась нехватка защитных средств и медицинского оборудования. Пандемия, по мнению авторов доклада, выявила слабость антикризисного менеджмента в Швеции.
Швеция единственная из стран ЕС не стала вводить режим самоизоляции и строгие ограничения. Коронавирусом в стране заразились около 70 тысяч человек, более 5 тысяч скончались. Для сравнения в Дании были инфицированы более 12 тысяч человек (более 600 скончались), в Норвегии — около 9 тысяч (скончались около 250 человек), в Финляндии — более 7 тысяч (скончались более 300 человек).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла Швецию в список стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл раскритиковал ВОЗ и заявил, что организация не учитывает все нюансы при подсчете заболевших.
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