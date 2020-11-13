Швеция признала провалом свой прогноз по второй волне Covid-19

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл рассчитывал, что осенью эпидемиологическая ситуация в стране будет лучше, чем в других скандинавских государствах, вводивших карантин, таких как Финляндия и Норвегия, за счет выработки коллективного иммунитета.
На деле оказалось, что число госпитализированных с Covid-19 в Швеции сейчас растет быстрее, чем в любой другой стране Европы, сообщает газета The Financial Times. В Стокгольме же каждый пятый тест на инфекцию является положительным. Вирусолог Лена Эйнхорн, критик выбранной властями стратегии борьбы с Covid-19, считает, что шведский подход к вирусу провалился.
Весной шведские власти отказались от введения строгих ограничений, рассчитывая на то, что распространение коронавируса прекратится само вследствие выработки коллективного иммунитета.
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