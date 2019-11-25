Правительство Швеции отказалось от использования в официальных документах для обозначения Беларуси слова Vitryssland, которое дословно переводится как "Белая Россия". Его заменяют на наименование "Belarus", сообщает шведское министерство иностранных дел на своей интернет-странице в понедельник, 25 ноября.
Переименование призвано подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет Беларуси в интересах белорусского гражданского общества и диаспоры в Швеции, отмечается в заявлении.
Первый за 27 лет визит главы МИД Швеции в Минск
Решение приурочено к официальному визиту в Минск главы шведской дипоматии Анн Линде, который проходит 24-25 ноября. Линде стала первым с 1992 года главой МИД Швеции, совершившим деловую поездку в Беларусь. Ее сопровождает Пекка Хаависто, возглавляющий министерство иностранных Финляндии, которая в настоящий момент председательствует в ЕС. Одна из главных тем визита - соблюдение прав человека и демократических принципов в Беларуси.
В связи с переименованием посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик в своем микроблоге в Twitter выразил благодарность "всем шведам и белорусам, которые помоги прийти к этому".
Афіцыйная назва нашай краіны на шведскай мове змененая на BELARUS. Вялікі дзякуй МЗС Швецыі @Utrikesdep, асабіста Міністру @AnnLinde і ўсім шведам і беларусам, якія прычыніліся да гэтай справы! https://t.co/fKf3EYgEOl— Dmitry Mironchik (@DmitryMironchik) November 24, 2019
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