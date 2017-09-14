Шведские учения "Аврора" проводятся при поддержке НАТО, сама страна членом альянся не является. В них принимают участие 19 тысяч военнослужащих. Учения продлятся три недели.

"Ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась", - так прокомментировал начало маневров командующий шведской армии Микаэль Биден.

"Сегодня Россия - это страна, которая воздействует на общую ситуацию в Европе с точки зрения безопасности своими действиями - аннексией Крыма и продолжающимся конфликтом на востоке Украины, поэтому понятно, что мы очень тщательно следим за тем, что делает Россия", - заявил Биден.

Как отмечает агентство Рейтер, в последние годы Швеция сокращала расходы на оборону, а в марте этого года в стране вновь ввели военный призыв.

"Аврора - крупнейшая операция за последние 23 года, в которой будут взаимодействовать ВВС, морская пехота и армия. Эти маневры - важный сигнал в сфере оборонной политики. Они помогут нам обезопаситься от разных инцидентов и более точно оценить нашу обороноспособность", - цитирует шведское издание The Local заявление министра обороны Швеции Петера Хультквиста.

Помимо шведской армии в учениях принимают участие вооеннослужащие из США, Франции, Норвегии и других стран НАТО. Ранее в НАТО заявляли, что маневры не являются ответом на российско-белорусские учения "Запад-2017".

В российско-белорусских маневрах "Запад-2017", которые начались утром в четверг, принимают участие почти 13 тысяч военнослужащих. Они пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах в России и Белоруссии. Активная фаза учений в Белоруссии продлится три дня - с 17 по 19 сентября.

Со стороны России в них будут участвовать примерно 5,5 тысяч военных, 3 тысячи из которых - в Белоруссии. Белорусские вооруженные силы будут представлены примерно 7,2 тысячью человек.

Кроме того, будут задействованы около 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц военной техники, включая 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десять военных кораблей.

В учениях также будут принимать участие сотрудники других российских силовых ведомств - МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС России.

По легенде учений, которую организаторы опубликовали в конце августа, на Белоруссию нападает коалиция из трех стран. По традиции, им придумали имена - Вейшнория, Весбария и Лубения. Первая воображаемая страна расположена на территории Беларуси, остальные две - на территории Польши и Литвы, а также в Литве и Латвии.