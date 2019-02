"Мы расцениваем это как осознанную провокацию… Это недопустимое поведение. Вооруженные силы считают случившееся событием, выходящим за рамки обычного", — сказал Хультквист в интервью Sveriges Radio.

Он добавил, что это не первый случай опасного перехвата российским самолетом шведского. Его данные подтверждает полковник Андрес Перссон. Военный утверждает, что такие "любезности" со стороны россиян привычны, но все же в этот раз Су-27 перешел границы дозволенного.

Sveriges Radio сообщает, что Су-27 перехватил шведский самолет 19 февраля над Балтикой в международном воздушном пространстве недалеко от российской границы.

