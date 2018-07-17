Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, говоря о совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сравнил американского лидера с «маленькой макарониной». Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Arnoldas Schwarzeneggeris
© Reuters

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было оскорбительно. Вы выглядели как маленькая пшеничная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи, или что-то вроде того», — сказал Шварценеггер.

По его мнению, Трамп «предал» американскую «разведку, юридическую систему и самое главное» свою страну. «Вы — президент США, вы не должны этого делать. Что с вами случилось?» — задавался вопросом американский актер.

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Шварценеггер вспомнил президента Рональда Рейгана, приводя в пример, каким должен быть лидер США. «Он, стоя около Берлинской стены, сказал: «Мистер Горбачев, уничтожьте эту стену». Где эти времена?» — заключил актер, тяжело вздохнув.

В понедельник, 16 июля, с критикой в отношении Трампа также выступил сенатор Джон Маккейн. По его словам, совместная пресс-конференция американского лидера и Путина стала «одним из самых позорных выступлений президента». Маккейн предположил, что оба лидера «говорили по одному сценарию», а Трамп «решил защищать тирана от вопросов, задаваемых свободной прессой».

Президент США и президент России встретились в понедельник, 16 июля, в Хельсинки в президентском дворце и провели переговоры тет-а-тет. Путин сказал, что их переговоры были «содержательными» и прошли в «партнерской атмосфере».

Российский лидер отметил, что в ходе беседы они поговорили о ключевых вопросах внешней политики Москвы и Вашингтона. По его словам, он и Трамп обсудили сирийский и украинский конфликты, обвинения США в отношении России о вмешательстве в американские президентское выборы, а также выход Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе.

Американский президент назвал встречу с Путиным «хорошим стартом».

РБК
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