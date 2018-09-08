В Крыму не утихает стихия, на всей территории полуострова до 9 сентября действует штормовое предупреждение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр. Ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер 17-22 м/с.
© AP / Scanpix

Причиной непогоды стал малоподвижный циклон, возникший над севером Черного моря. "Он продолжит кружить над полуостровом до начала следующей недели, обеспечивая неустойчивую погоду с дождями и грозами", - сообщили синоптики. С 6 по 7 сентября в Ялте выпало две месячных нормы осадков, в Феодосии - почти три.

Из-за шторма в Керченском проливе приостановлено движение паромов между Крымом и Кубанью. В Судаке всю ночь не мог пришвартоваться прогулочный двухпалубный теплоход, следовавший из Ялты с 152 пассажирами на борту. Волнение моря в это время составляло пять баллов, шел дождь.

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Судно было вынуждено стать на якорь в бухте поселка городского типа Новый Свет. "Учитывая высоту волн 3-4 метра, выход в море плавсредств для буксировки был невозможен", - сообщила пресс-служба МЧС Крыма. Сигнал SOS не подавался. К утру под пристальным вниманием экстренных служб теплоход сумел причалить в Судаке. Никто не пострадал.

Рано утром в субботу, 8 сентября, в Керченском проливе сильный ветер сорвал с якоря плавучий кран, и он врезался в опору Крымского моста, сообщает РБК со ссылкой на инфоцентр Крымского моста.

Экипаж крана пытался взять судно под контроль и остановить его движение, однако его прибило к опоре на участке между островом Тузла и фарватером. Стрела плавучего крана повредила одну из мачт освещения, также были погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

Движение по левой полосе трассы на участке, где кран врезался в мост, в направлении Керчи, временно ограничено для устранения повреждений, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе оператора моста - ФКУ "Упрдор "Тамань".

По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо 6-8 часов. Из-за сильного ветра в Керченском проливе на транспортном переходе действует ограничение скорости до 40 км/ч. Примерно в 8:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения. Сейчас кран находится на безопасном расстоянии от моста.

Во время ЧП в Керченском проливе дул крепкий восточный ветер силой в 27-28 узлов (14 м/с), что соответствует семи баллам по шкале Бофорта. В открытом море при таких погодных условиях высота волн могла достигать 4 метров.

NEWSru.com
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