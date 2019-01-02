По данным RTV Noord, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января у немецкого острова Боркум. Контейнеровоз попал в шторм, который и стал причиной падения части груза в воду. Большинство оказавшихся в воде контейнеров в настоящее время плавает в море, но как минимум 21 контейнер вынесло на побережье близлежащих островов, а их содержимое разбросало по пляжам, где намокшие товары собирают местные жители.

Glimmen had de PostcodeKanjer. Terschelling heeft 30 zeecontainers aan juttersavontuur. Honderden jeeps op het strand. Waanzin. pic.twitter.com/eo63YPdL5j— Ritzo ten Cate (@ritzotencate) January 2, 2019

По меньшей мере в трех попавших в воду контейнерах находятся органические пероксиды - химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Во избежание отравлений береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не вскрывать уцелевшие контейнеры и не прикасаться к их содержимому, а также информировать экстренные службы о найденных на берегу контейнерах.

По предварительным оценкам, на ликвидацию последствий этого инцидента уйдет несколько дней.

Контейнеровоз MSC Zoe является одним из крупнейших в мире судов этого класса. Он способен принять на борт свыше 19 тысяч стандартных контейнеров. 400-метровое судно, построенное в 2015 году в Южной Корее, ходит под флагом Панамы и принадлежит швейцарской компании Mediterranean Shipping Company (MSC).