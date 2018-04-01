Штат Нью-Йорк ужесточил правила владения оружием

Власти штата Нью-Йорк ужесточили правила владения оружием. Новая законодательная мера запрещает владеть любыми видами огнестрельного оружия лицам, ранее судимым по обвинению в домашнем насилии. Те из них, кто уже обладает оружием, обязаны сдать его, сообщается на сайте штата 31 марта.

"Нашу петицию подписали тысячи человек", - отметил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, комментируя новый закон в своем микроблоге в Twitter.

Принятие нового закона закрыло брешь в законодательстве штата, отмечается на его сайте. В 9 из 10 случаев известных истории США вооруженных нападений, в том числе в Лас-Вегасе и Сазерленд-Спрингс, выяснилось, что стрелок ранее совершал или пытался совершить насилие разного характера по отношению к женщинам.

На волне протестов

Ранее в США поднялась волна протестов, участники которых требуют ужесточить закон о владении оружием. Демонстрации стали реакцией, в частности, на трагедию в школе Паркленда, где в феврале подросток открыл стрельбу и убил 17 человек. Участники акций протестуют также против полицейского произвола. Так, недавно в Сакраменто (штат Флорида) прошли протесты в связи с тем, что 18 марта полицейский застрелил 22-летнего темнокожего Стивена Кларка.

В октябре 2017 года в Лас-Вегасе бухгалтер Стивен Пэддок из окна гостиничного номера открыл огонь по по посетителям музыкального кантри-фестиваля людям, в результате 59 человек погибли, более 500 получили ранения. Через месяц уроженец города Нью Браунфельс Девин К. открыл стрельбу в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингсе, жертвами которой стали более 25 человек.