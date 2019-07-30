Штат Нью-Йорк резко смягчил наказание за хранение марихуаны

Подписанный губернатором закон предусматривает штрафы, подобные штрафам за нарушения правил дорожного движения.

Человек, у которого найдут до одной унции (чуть больше 28 граммов) марихуаны, должен будет заплатить штраф в 50 долларов. За хранение марихуаны в количестве от одной до двух унций штраф установлен на уровне 200 долларов. Хранение большего количества вещества будет рассматриваться как уголовное правонарушение, но незначительное.

Закон вступит в силу через 30 дней.

Кроме того, в законе прописана процедура снятия судимости с ранее осужденных в штате за хранение марихуаны. Речь идет о примерно 200 тысячах человек.

Губернатор Куомо отметил, что тяжесть действовавшего до сих пор законодательства непропорционально ложилась на небелое население штата.

Законодатели штата Нью-Йорк обсуждали возможность полной легализации травы для личного пользования, но это требовало создать в штате инфраструктуру регулирования отрасли легального распространения марихуаны, а согласовать текст соответствующего закона до конца сессии они не успели.

Губернатор Куомо ранее выступал против подобного законодательства.

Употребление марихуаны декриминализовано, в разной степени и необязательно в любых целях, в более чем 30 из 50 штатов США.

На федеральном уровне хранение марихуаны остается уголовно наказуемым. При администрации Обамы подобные дела преимущественно оставлялись на усмотрение штатов, однако при Дональде Трампе минюст рекомендовал прокурорам применять соответствующие статьи даже в штатах, где употребление марихуаны законно.