Подписанный губернатором закон предусматривает штрафы, подобные штрафам за нарушения правил дорожного движения.
Человек, у которого найдут до одной унции (чуть больше 28 граммов) марихуаны, должен будет заплатить штраф в 50 долларов. За хранение марихуаны в количестве от одной до двух унций штраф установлен на уровне 200 долларов. Хранение большего количества вещества будет рассматриваться как уголовное правонарушение, но незначительное.
Закон вступит в силу через 30 дней.
Кроме того, в законе прописана процедура снятия судимости с ранее осужденных в штате за хранение марихуаны. Речь идет о примерно 200 тысячах человек.
Губернатор Куомо отметил, что тяжесть действовавшего до сих пор законодательства непропорционально ложилась на небелое население штата.
Законодатели штата Нью-Йорк обсуждали возможность полной легализации травы для личного пользования, но это требовало создать в штате инфраструктуру регулирования отрасли легального распространения марихуаны, а согласовать текст соответствующего закона до конца сессии они не успели.
Губернатор Куомо ранее выступал против подобного законодательства.
Употребление марихуаны декриминализовано, в разной степени и необязательно в любых целях, в более чем 30 из 50 штатов США.
На федеральном уровне хранение марихуаны остается уголовно наказуемым. При администрации Обамы подобные дела преимущественно оставлялись на усмотрение штатов, однако при Дональде Трампе минюст рекомендовал прокурорам применять соответствующие статьи даже в штатах, где употребление марихуаны законно.
Трамп намерен вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года
Президент США отчетливо указал на необходимость...
Штат Нью-Йорк резко смягчил наказание за хранение марихуаны
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал...
Глава Шотландии заявила о стремлении Джонсона к Brexit без договора
Первый министр Шотландии Никола Стёрджен считает...
Суд ЕС вернул судьям право окончательно решать дела об убежище
Судьи в странах ЕС могут предоставлять международную...
Аляска тает в 100 раз быстрее, чем предполагали эксперты
Подводный ледник на Аляске тает в 100 раз быстрее, чем...
TOP новостей
Арендное жилье дорожает: какую цену сейчас можно считать "нормальной"
Поскольку лето приближается к концу и потенциальные...
Должны быть давно разрушены, но стоят до сих пор: что ожидает жильцов многоквартирных домов старой постройки?
Одно из самых болезненных мест столицы – старые...
Оппозиция обсудила с президентом Литвы возможность досрочных выборов в Сейм (17)
Лидеры оппозиционных партий Сейма Литвы обсудили в...
Президент Литвы: Закон о национальных меньшинствах точно не повредит (35)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что...
На вотчине князя Альгирдаса: "литовская улица", ведарай и белорусская сущность (12)
В "культурной столице трёх государств" Витебске...