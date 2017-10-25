Об этом глава германского государства заявил в интервью российской газете "Коммерсант", опубликованном 24 октября.
"Мы не можем себе позволить не говорить друг с другом. Мы несем обязанность перед нашими народами противодействовать дальнейшему отчуждению между немцами и русскими", - сказал Штайнмайер в интервью, текст которого на немецком языке опубликован на официальном сайте президента Германии.
По его словам, необходимо говорить о причинах отчуждения, открыто обсуждать и называть различия во взглядах на происходящее. "И для нас таковыми являются, например, незаконная аннексия Крыма, вызванный ею конфликт на Востоке Украины и непредсказуемость действий России, которую ощущают в Европе", - сказал президент ФРГ.
Кроме того, по его словам, в Германии вызывает озабоченность все более сужающееся пространство для работы организаций гражданского общества и сокращающаяся творческая свобода в России. Последствия этого кроме многих других испытывает на себе и известный в Германии режиссер Кирилл Серебренников, заметил Штайнмайер.
Коснувшись конфликта на Украине, Штайнмайер отметил, что Германия не признала аннексию Крыма Россией, и никогда ее не признает. Поэтому немецкие компании не инвестируют и не работают в Крыму и не будут этого делать. В случае с концерном Siemens ситуация усугубляется тем, что его российский партнер нарушил подписанный договор. Это "подорвало доверие инвесторов к деловым партнерам" в России, сказал президент ФРГ.
Штайнмайер будет первым президентом ФРГ с 2010 года, который прибудет с официальным визитом в Москву. Кроме переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, Штайнмайер встретится с представителями правозащитной организации "Мемориал" и экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым.
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