Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от преуменьшения преступлений национал-социализма. Об этом он заявил в воскресенье, 27 мая, в Берлине, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию немецкой общественной организации "Акция искупления - служба делу мира" (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste).
Историческое просвещение и готовность нести бремя политической ответственности - важнейшие составляющие демократии в Германии, подчеркнул Штайнмайер. По словам главы государства, работа немцев с собственной историей - это долгий, напряженный процесс, альтернативы которому нет. Президент Германии подверг критике попытки преуменьшить военные преступления и факты геноцида, назвав происходящее "уловками исторического ревизионизма". Конкретных имен лиц, стоящих за этими попытками, он при этом не обозначил.
На мероприятии во Французском соборе Берлина присутствовали порядка 500 гостей из Германии и из-за границы, в том числе, люди, пережившие Холокост, и бывшие волонтеры "Акции искупления". Общественная организация была основана 30 апреля 1958 года в Берлине представителями Евангелической церкви в Германии. Ее волонтеры работают в России, Украине, Беларуси, Израиле и многих других странах, пострадавших от нацистского террора.
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