Предвыборный штаб Дональда Трампа подал в воскресенье, 20 декабря, апелляцию в Верховный суд США с требованием пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания. Об этом заявили представители штаба. По мнению сторонников Трампа, Верховный суд Пенсильвании, изменив процедуру голосования по почте, нарушил конституцию и открыл дорогу манипуляциям, допустив до волеизъявления большое количество нелегальных голосов.
Штаб Трампа просит суд быстро удовлетворить апелляцию для того, чтобы осуществить замену выборщиков от данного штата до 6 января, когда Конгресс утвердит решение выборщиков о победе демократа Джо Байдена.
Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что он проиграл выборы из-за манипуляций и обмана со стороны своих соперников. Его штаб подал более 50 судебных исков, большинство из которых были отклонены из-за отсутствия доказательств.
14 декабря Коллегия выборщиков отдала 306 голосов Джо Байдену, которому для победы на выборах достаточно было 270 голосов. "Теперь пришло время перевернуть страницу, объединиться и начать выздоровление", - заявил тогда Джо Байден. "В этой борьбе за душу Америки демократия восторжествовала… Безупречность институтов выборов осталась непоколебимой", цитирует выдержки из его речи телеканал CNN.
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