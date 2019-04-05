В предвыборном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко считают, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не выполнил должным образом обещание о сдаче анализов. Об этом пишет портал УНИАН со ссылкой на пресс-скретаря штаба Порошенко Олега Медведева.
P. Porošenko
© AFP / Scanpix

"Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил свои обещания и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами. И от имени штаба уполномочен заявить, что штаб Петра Порошенко еще раз рекомендует Владимиру Зеленскому понять, что предвыборная кампания — это не шоу, это не съемки в кино, а это момент серьезного выбора для страны и для ее граждан", — заявил Медведев.

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По егос ловам, если Зеленский сам предложил сдавать анализы, то он "должен сдавать анализы не понарошку, а всерьез, и не выборочно, а сделать все, что положено по медицинскому протоколу для того, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости". "Наша позиция такова: если стадион, так стадион, если анализы, так анализы. Этот вопрос надо закрыть как можно скорее", — отметил спикер штаба и заметил, что насколько им известно, Зеленский не сдал на анализ волосы, что необходимо для ключевого исследования для выявления в организме наркотиков.

Как сообщалось, утром в пятницу, 5 апреля, кандидаты в президенты сдавали анализы на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови. Проведения экспертизы потребовал Зеленский. По его словам, кандидаты должны доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Первым анализ сдал Зеленский — около 8 часов он приехал в одну из киевских лабораторий, где и сдал анализы, а после дал короткий комментарий журналистам.

Час спустя Петр Порошенко появился в лаборатории НСК "Олимпийский", где он накануне предложил сдать анализы и Зеленскому, однако тот отказался. Как сообщает vesti-ukr.com, на сдачу анализов президентом Украины не пустили журналистов нелояльных к нему СМИ, в частности, журналистов "Вестей". Также не смогли попасть внутрь и журналисты телеканала "НАШ", "1+1", портала Страна.ua, телеканала Киев и журналист, который работает в команде блогера Анатолия Шария.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, пригласив его встретиться на стадионе "Олимпийский" в Киеве, который вмещает до 70 000 человек. Порошенко принял вызов и записал видеообращение к сопернику, призвав его "быть мужиком".

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