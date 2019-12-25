Штаб Блумберга нанял заключенных обзванивать избирателей. Он говорит, что не знал

О том, что в предвыборной кампании демократа используется труд заключенных, первым сообщил новостной сайт The Intercept, а сам Блумберг узнал об этом от репортеров.

Предвыборный штаб Майкла Блумберга немедленно расторг контракт с компанией, которая наняла для выполнения крупного заказа на "холодные" агитационные звонки (случайные звонки по списку номеров) еще одного подрядчика.

Майкл Блумберг неожиданно заявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии в ноябре этого года и сразу же поставил рекорд по финансовым затратам на политическую рекламу.

Reiterating what we @MIKE2020 said & did when we learned a vendor of a vendor of a vendor used prison labor: We didn’t know about it and we never would have allowed it. We don’t believe in this practice and we immediately stopped working with ProCom and the people who hired them — Stu Loeser (@stuloeser) 24 декабря 2019 г.

"В штабе не знали, что подрядчик субподрядчика, нанятый подрядчиком, использовал тюремный труд", - написал в "Твиттере" пресс-секретарь Блумберга Стью Лозер.

"Мы не поддерживаем такую практику и отныне будем тщательно проверять партнеров и субподрядчиков", - заявил сам Блумберг.

Звонок от "зэчки"

По данным издания The Intercept, обзвон граждан с призывом голосовать за Майкла Блумберга производила компания ProCom. Она управляет двумя колл-центрами, расположенными в государственных тюрьмах штата Оклахома.

Источник подтвердил, что эту работу выполняли женщины-заключенные по меньшей мере в одной из этих двух тюрем: женской тюрьмы облегченного режима, где содержится 900 человек.

Представитель департамента исполнения наказаний штата Оклахома Мэтт Элиотт рассказал Си-би-эс, что за работу в колл-центре заключенным выплачивается $1,45 в час. "Мы убеждены, что такого рода работа подготовит заключенных к жизни после освобождения", - заявил чиновник.

Больше денег, чем у Трампа

Состояние Майкла Блумберга оценивается сейчас "Форбсом" в 52 млрд долларов - это в 17 раз больше, чем у президента США Дональда Трампа.

Блумберг - основатель и владелец международной медиакорпорации деловой и политической информации, названной его именем. До возникновения Bloomberg News он заработал миллиарды на продаже терминалов, которые в непрерывном режиме поставляли клиентам биржевую информацию.

За первые шесть недель предвыборной кампании штаб Майкла Блумберга потратил 59 млн долларов на рекламу и агитацию. Его текущий рейтинг среди сторонников Демократической партии - 5%.

Лидерами предвыборной гонки за выдвижение в президенты среди демократов остаются экс-вице-президент Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

Тюремный труд и забастовки

Конституция США запрещает рабский труд. Однако 13-я поправка к ней позволяет привлекать осужденных преступников к принудительным работам.

Иногда труд добровольный, в других случаях он обязателен и уклонение от работ влечет дисциплинарные меры.

Частные коммерческие контракты с американскими тюрьмами иногда называют "инсорсингом" в противоположность "аутсорсингу", который предполагает размещение заказа на производство или услуги за границей, где рабочая сила в несколько раз дешевле, чем в США.

Труд "зэков" используют во множестве отраслей: от упаковки кофе для сети Starbucks до пошива нижнего белья. В прошлом году заключенные работали на тушении лесных пожаров в Калифорнии, им платили за это по доллару в час.

Сторонники тюремного инсорсинга заявляют, что он помогает поднимать экономику в отдельных штатах, а также дает узникам доход и навыки, которые пригодятся им на свободе.

Аргументы противников заключаются в эксплуататорской сущности тюремного труда: прибыль частных компаний при этом ставится выше, чем исправление и реабилитация осужденных.

В 2018 году в 17 штатах состоялась массовая забастовка заключенных женских и мужских тюрем: среди требований бастующих было и повышение платы за труд, и окончание "тюремного рабовладения".

Предполагаемые организаторы стачки были наказаны одиночным заключением и временным лишением права на общение с внешним миром.