Штаб Блумберга нанял заключенных обзванивать избирателей. Он говорит, что не знал

О том, что в предвыборной кампании демократа используется труд заключенных, первым сообщил новостной сайт The Intercept, а сам Блумберг узнал об этом от репортеров.
Предвыборный штаб Майкла Блумберга немедленно расторг контракт с компанией, которая наняла для выполнения крупного заказа на "холодные" агитационные звонки (случайные звонки по списку номеров) еще одного подрядчика.
Майкл Блумберг неожиданно заявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии в ноябре этого года и сразу же поставил рекорд по финансовым затратам на политическую рекламу.
Reiterating what we @MIKE2020 said & did when we learned a vendor of a vendor of a vendor used prison labor:
We didn’t know about it and we never would have allowed it. We don’t believe in this practice and we immediately stopped working with ProCom and the people who hired them— Stu Loeser (@stuloeser) 24 декабря 2019 г.
"В штабе не знали, что подрядчик субподрядчика, нанятый подрядчиком, использовал тюремный труд", - написал в "Твиттере" пресс-секретарь Блумберга Стью Лозер.
"Мы не поддерживаем такую практику и отныне будем тщательно проверять партнеров и субподрядчиков", - заявил сам Блумберг.
Звонок от "зэчки"
По данным издания The Intercept, обзвон граждан с призывом голосовать за Майкла Блумберга производила компания ProCom. Она управляет двумя колл-центрами, расположенными в государственных тюрьмах штата Оклахома.
Источник подтвердил, что эту работу выполняли женщины-заключенные по меньшей мере в одной из этих двух тюрем: женской тюрьмы облегченного режима, где содержится 900 человек.
Представитель департамента исполнения наказаний штата Оклахома Мэтт Элиотт рассказал Си-би-эс, что за работу в колл-центре заключенным выплачивается $1,45 в час. "Мы убеждены, что такого рода работа подготовит заключенных к жизни после освобождения", - заявил чиновник.
Больше денег, чем у Трампа
Состояние Майкла Блумберга оценивается сейчас "Форбсом" в 52 млрд долларов - это в 17 раз больше, чем у президента США Дональда Трампа.
Блумберг - основатель и владелец международной медиакорпорации деловой и политической информации, названной его именем. До возникновения Bloomberg News он заработал миллиарды на продаже терминалов, которые в непрерывном режиме поставляли клиентам биржевую информацию.
За первые шесть недель предвыборной кампании штаб Майкла Блумберга потратил 59 млн долларов на рекламу и агитацию. Его текущий рейтинг среди сторонников Демократической партии - 5%.
Лидерами предвыборной гонки за выдвижение в президенты среди демократов остаются экс-вице-президент Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.
Тюремный труд и забастовки
Конституция США запрещает рабский труд. Однако 13-я поправка к ней позволяет привлекать осужденных преступников к принудительным работам.
Иногда труд добровольный, в других случаях он обязателен и уклонение от работ влечет дисциплинарные меры.
Частные коммерческие контракты с американскими тюрьмами иногда называют "инсорсингом" в противоположность "аутсорсингу", который предполагает размещение заказа на производство или услуги за границей, где рабочая сила в несколько раз дешевле, чем в США.
Труд "зэков" используют во множестве отраслей: от упаковки кофе для сети Starbucks до пошива нижнего белья. В прошлом году заключенные работали на тушении лесных пожаров в Калифорнии, им платили за это по доллару в час.
Сторонники тюремного инсорсинга заявляют, что он помогает поднимать экономику в отдельных штатах, а также дает узникам доход и навыки, которые пригодятся им на свободе.
Аргументы противников заключаются в эксплуататорской сущности тюремного труда: прибыль частных компаний при этом ставится выше, чем исправление и реабилитация осужденных.
В 2018 году в 17 штатах состоялась массовая забастовка заключенных женских и мужских тюрем: среди требований бастующих было и повышение платы за труд, и окончание "тюремного рабовладения".
Предполагаемые организаторы стачки были наказаны одиночным заключением и временным лишением права на общение с внешним миром.
Штаб Блумберга нанял заключенных обзванивать избирателей. Он говорит, что не знал
Миллиардер, экс-мэр Нью-Йорка и возможный соперник...
Рождественская речь королевы: Елизавета II призвала к вере и надежде
В рождественском обращении королева Британии...
Немцы считают Трампа более опасным, чем Путина и Ким Чен Ына (3)
Согласно опросу, проведенному социологам из YouGov, Трамп...
Украина открыла дело за проезд российского поезда по Крымскому мосту (29)
Дело возбуждено находящейся в Киеве прокуратурой...
ООН призывает к прекращению огня в сирийском Идлибе (1)
Северо-западу Сирии грозит гуманитарная катастрофа,...
TOP новостей
Подарок, от которого теряешь дар речи: люди боятся даже признаться, что им подарили (29)
Духи, напоминающие пожилую женщину, неиспользованная...
Вильнюс, Каунас и Клайпеда потратили более 800 тысяч евро на рождественские украшения (14)
На рождественские украшения Вильнюс , Каунас и...
Аварии в праздники: основная причина - поведение водителей (1)
Технические ошибки при вождении, несоблюдение правил...
Что на самом деле происходит с ценами в Литве: за некоторые продукты мы платим на 50 процентов больше (5)
Хотя многим кажется, что цены в Литве растут по днями, а...
Ширинскене: этот Сейм не способен принять решение о написании фамилий
Этот Сейм не способен принять решение о новом...