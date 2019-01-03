"Мы ясно выразили России нашу надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем его обвиняют. И если задержание не обосновано, мы потребуем его немедленного возвращения", - сказал Помпео журналистам.
По его словам, Вашингтон надеется получить консульский доступ к американцу в ближайшие часы.
Позднее МИД России сообщил, что российская сторона предоставила США консульский доступ к Полу Уилану.
31 декабря ФСБ сообщила, что гражданин США Пол Уилан был задержан 28 декабря "при проведении шпионской акции". В отношении него возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).
На следующий день его брат Дэвид Уилан рассказал Би-би-си, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.
Дэвид Уилан также сообщил, что Пол ранее служил в морской пехоте США, но затем уволился в запас. По его словам, Пол неоднократно посещал Россию с 2007 года как турист и как сотрудник консалтинговой компании Kelly Services, однако все его визиты были краткосрочными.
Пол Уилан улетел в Россию 22 декабря. В последний раз его семья общалась с ним 28 декабря, накануне свадьбы, говорит Дэвид. О его задержании родственники узнали из СМИ.
По словам Дэвида Уилана, в последнее время Пол работал в службе безопасности компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей.
По информации газеты Washington Post, Пол Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году, принимал участие в кампании в Ираке, но в 2008 году был уволен из вооруженных сил после того, как его осудили за воровство.
Шпионские скандалы
В середине декабря в США состоялся суд над арестованной в июле 2018 года россиянкой Марией Бутиной. Ее обвиняли в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте.
Россиянка признала вину и пошла на сделку со следствием, рассчитывая на смягчение наказания.
В марте Британия и ряд ее западных союзников выслали более 100 российских дипломатов и их семьи в ответ на отравление в английском городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Британское правительство обвинило тогда российские власти в отравлении своего бывшего агента боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Россия все обвинения отрицала и выслала в ответ десятки западных дипломатов.
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