"Закончили снимать "Слугу" сегодня (во вторник - ред.) в полночь", - написал он.
"И кто бы мог когда-то из нас подумать, что наши моральные ценности, выраженные художественным языком в фильме, станут настолько близкими и острыми для людей", - добавил Зеленский.
Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 24 апреля.
В интервью "Украинской правде" Зеленский уверял, что не проводит предвыборной агитации на бесплатный концертах.
В декларацию за 2017 год комик внес 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.
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