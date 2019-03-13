"Закончили снимать "Слугу" сегодня (во вторник - ред.) в полночь", - написал он.

"И кто бы мог когда-то из нас подумать, что наши моральные ценности, выраженные художественным языком в фильме, станут настолько близкими и острыми для людей", - добавил Зеленский.

Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 24 апреля.

В интервью "Украинской правде" Зеленский уверял, что не проводит предвыборной агитации на бесплатный концертах.

В декларацию за 2017 год комик внес 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.