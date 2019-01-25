После подачи документов шоумен сказал: "У меня сегодня двойной день рождения – во-первых, как у человека, во-вторых, как у политика. Поэтому мне очень приятно быть здесь".
25 января Зеленскому исполнился 41 год.
"Я думаю, после этого дня все поймут, что все-таки это была не какая-то реклама, я человек слова: если я решил – я это делаю. Это не фейк. Я очень серьезно отношусь к нашей стране, к каждому человеку", – сказал герой фильма "Слуга народа".
"И видите, как я по-украински говорю, я сам в шоке", – пошутил Зеленский.
Он также раздал свою программу "Країна мрій" ("Страна грёз" или "Страна мечты"), которую подготовила "Z команда".
"Несправедливо, что нельзя печатать больше, чем 12 тысяч знаков, потому что "душа развернулась". Это будет рамочная программа, мы ее доработаем", – сказал Зеленский.
"Режьте по живому. Дополняйте нашу программу, критикуйте – и покажите нам, какая программа должна быть в конце, когда мы всех победим и докажем, что мы самые крутые", – призвал он.
"Это страна мечты, которую мы видим. Мы должны жить в другой стране, Украине без коррупции, коррупционеров, проблем, в демократической стране, цельной стране – от Донбасса до Крыма", – добавил новоиспеченный политик.
Он сказал, что сам написал вступление в программу – и в ней предусмотрены реальные сроки для коррупционеров.
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