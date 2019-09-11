За то, чтобы признать приостановку работы парламента незаконной, проголосовали все трое судей высшего гражданского суда Шотландии.
Рассмотрение аппеляции на это решение начнется в британском Верховном суде во вторник.
Правительство Великобритании обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента в конце августа и получило на это согласие королевы. Монархи в Британии всегда выполняют рекомендации правительства.
Джонсон утверждал, что простановка работы парламента необходима для подготовки новой программы правительства, которую представит в парламенте 14 октября королева, и это обычная процедура.
Этот шаг премьер-министра возмутил его оппонентов по вопросу о "брексите", которые составляют большинство в Палате общин. Они считали, что он лишит их возможности полноценно участвовать в процессе "брексита", и называли поведение главы правительства антиконституционным.
Арабские страны осудили план Нетаньяху по аннексии части Западного Берега
Арабские страны резко осудили заявления израильского...
Президент Украины подписал снятие неприкосновенности с народных депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал...
Неизвестная болезнь убила десятки собак в Норвегии и может быть опасна для людей (1)
За последние несколько недель в Норвегии от...
Иностранные студенты смогут остаться в Британии на два года для поиска работы (1)
Иностранные студенты смогут остаться в Великобритании...
Шотландский суд признал приостановку работы британского парламента незаконной
Шотландский суд постановил, что решение...
TOP новостей
Жителям Западной Европы есть чему поучиться у литовцев: плата меньше, а активность выше (24)
Система сбора депозита в Литве показывает отличные...
Страстные ночи в Клайпеде: свидания в автомобилях на "аллее секса" (42)
Когда молодой человек из Клайпеды хочет впервые...
Правительство: разносить пенсии будет только Lietuvos pastas
Правительство в среду обязало разносить пенсии до...
У границы с Литвой поляки строят новый торговый центр (4)
Закупающиеся в Сейнах жители Литвы будут приносить...
Приветствие осени: погода изменится в выходные, а конец месяца преподнесет сюрприз
В конце августа синоптики обещали, что первые две...