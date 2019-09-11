Шотландский суд признал приостановку работы британского парламента незаконной

Шотландский суд постановил, что решение премьер-министра Бориса Джонсона о пророгации работы парламента было незаконным. Окончательное решение примет Верховный суд Британии.
Borisas Johnsonas
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За то, чтобы признать приостановку работы парламента незаконной, проголосовали все трое судей высшего гражданского суда Шотландии.

Рассмотрение аппеляции на это решение начнется в британском Верховном суде во вторник.

Правительство Великобритании обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента в конце августа и получило на это согласие королевы. Монархи в Британии всегда выполняют рекомендации правительства.

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Джонсон утверждал, что простановка работы парламента необходима для подготовки новой программы правительства, которую представит в парламенте 14 октября королева, и это обычная процедура.

Этот шаг премьер-министра возмутил его оппонентов по вопросу о "брексите", которые составляют большинство в Палате общин. Они считали, что он лишит их возможности полноценно участвовать в процессе "брексита", и называли поведение главы правительства антиконституционным.

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