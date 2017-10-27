Скриншоты документов из архива опубликовала The Guardian. Один из отчетов, который составил тогдашний директор ФБР Джон Эдгар Гувер, посвящен первой реакции СССР на убийство Кеннеди.

Информацию американской стороне предоставил источник, находившийся в Советском Союзе 4 декабря 1963 года, спустя менее двух недель после гибели президента США. По его данным, советским людям немедленно сообщили о случившемся, почти сразу после самого события. Причем новость вызвала "шок и испуг", а Церковь почтила память убитого колокольным звоном.

В свою очередь, руководство Коммунистической партии посчитало, что за убийством стоял не один человек, а группа людей, тщательно спланировавшая это преступление. Советское руководство полагало, что убийство могло быть результатом "заговора ультраправых" ради совершения "переворота", а впоследствии — прекращения переговоров с СССР, атаки на Кубу и даже начала войны. "В результате этих настроений Советский Союз немедленно перешел в состояние повышенной готовности", — говорится в документе.

Также из опубликованных материалов следует, что руководство СССР опасалось начала ядерной войны и хотело узнать больше о том, каким человеком был Линдон Джонсон, ставший 36-м президентом США. "Наш источник также заявил, что советские чиновники опасались, что в отсутствие руководства какой-нибудь безответственный генерал в Соединенных Штатах может запустить ракету в Советский Союз", — говорится в документе.

Кроме того, среди опубликованных в архиве материалов есть документ о реакции советских спецслужб на убийство Кеннеди. В нем со ссылкой на источник рассказывается, что полковник Борис Иванов, руководивший легальной резидентурой КГБ в Нью-Йорке, был убежден в наличии широкомасштабного заговора по дестабилизации США. Утром 25 ноября 1963 года он провел встречу с сотрудниками КГБ, на которой заявил, что убийство Кеннеди является проблемой для советской спецслужбы и ее сотрудникам нужно приложить все свои усилия, чтобы ее решить.

Иванов также сообщил, что, по его личным подозрениям, убийство Кеннеди не было совершено одним человеком, а спланировано группой. В связи с этим полковник призвал коллег как можно быстрее выяснить, что же произошло на самом деле. "Иванов заявил, что КГБ заинтересован в том, чтобы узнать все факторы и все возможные группы, которые могли скрыто работать над организацией и планированием убийства", — говорится в документе.

Уже в 1965 году источник ФБР сообщил, что у КГБ есть "данные, указывающие на ответственность президента Джонсона за убийство". Таким образом, даже после смерти Освальда и доклада комиссии Уоррена, посчитавшей убийство Кеннеди делом рук снайпера-одиночки, в СССР все еще бытовало мнение о заговоре, отмечает The Guardian.

Кроме того, в СССР считали, что "только маньяки думают, что "левые" силы в Соединенных Штатах, представленные Компартией США, будут убивать президента Кеннеди".

Руководство Советского Союза отрицало всякую связь убийцы Ли Харви Освальда с СССР, называя его "маньяком-невротиком". "Согласно нашему источнику, советские чиновники утверждали, что Ли Харви Освальд не имеет никакой связи с Советским Союзом. Они описывали его как маньяка-невротика, не лояльного к собственной стране и к чему бы то ни было. Они отмечали, что Освальд никогда не входил ни в какую организацию в Советском Союзе и никогда не получал советского гражданства", — говорится в отчете ФБР.

В архиве есть документ, в котором рассказывается о визите Освальда в СССР и намерении переметнуться на сторону Советского Союза. Эти данные американской стороне предоставил советский перебежчик Юрий И. Носенко. Информатор утверждал, что якобы имел доступ к расследованиям КГБ в отношении американских туристов как раз в тот период, когда Освальд в 1959 году побывал в СССР.

По словам Носенко, Освальд привлек внимание КГБ, когда выразил желание перебежать на сторону Советского Союза вскоре после своего прибытия в СССР. Но после расследования спецслужба пришла к выводу, что Освальд психически ненормален и потребовала от него вернуться в США по окончании поездки. Когда американец не явился на обзорную экскурсию, куда уже купил билет, его комнату в гостинице взломали и увидели его внутри с сильно порезанным запястьем.

Еще один документ от 23 ноября 1963 года свидетельствует о том, что перед убийством, 28 сентября 1963 года, Освальд был в посольстве СССР в Мехико и говорил с консулом Валерием Владимировичем Костиковым. Это следует из данных перехваченного телефонного разговора.

1 октября Освальд позвонил в советское посольство, представился своим именем и спросил на ломаном русском у охранника, который взял трубку, есть ли у посольства "что-нибудь новое касательно телеграммы в Вашингтон". Охранник сообщил Освальду, что запрос был направлен, но в ответ ничего получено не было. Автор отчета не исключает, что визит Освальда в посольство мог касаться вопросов с паспортом или визой.

При этом в документе Костикова называют работником 13 отдела КГБ, "ответственного за саботаж и убийства". Как сообщает автор отчета, Костиков и еще один сотрудник 13-го отдела Олег Брыкин проводили в Оклахоме операцию, о которой в ФБР знали и дали ей кодовое название TUMBLEWEED.

Накануне на сайте Национального архива США были опубликованы 2800 секретных документов об убийстве Кеннеди. Публикацию санкционировал президент США Дональд Трамп, при этом решив, как и предполагали СМИ, не предавать огласке часть материалов. Американский лидер велел ЦРУ в течение полугода повторно просмотреть бумаги, публикацию которых накануне отложили.

По данным американских СМИ, препятствием для полной публикации могла стать история вокруг агента ЦРУ Джун Кобб, работавшей на Кубе и в Мексике и в свое время заметившей убийцу Кеннеди — Ли Харви Освальда — в Мехико. Как утверждается, ЦРУ, Госдепартамент и другие структуры препятствуют преданию огласке документов вокруг этого эпизода, опасаясь, что это может навредить американо-мексиканским отношениям.

Джон Фицджеральд Кеннеди в 1960 году в возрасте 43 лет стал самым молодым президентом США. В период пребывания Кеннеди в Белом доме в мире разразились берлинский кризис, кубинский ракетный кризис, США предприняли попытку свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе, началась отправка войск в Южный Вьетнам.

Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас) выстрелами из винтовки. Правительственная комиссия пришла к выводу, что преступление совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд и что речь не идет о широкомасштабном заговоре. Однако не все в США приняли официальную версию.