Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил о невозможности прямого столкновения между Россией и Украиной. Об этом министр сказал в интервью итальянскому изданию Il Giornale.
Sergejus Šoigu, Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

По словам Шойгу, у российской и украинской сторон общие корни. Он подчеркнул, что в общей исторической памяти двух народов не будет места вражде и взаимной конфронтации. "Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией", — сказал Шойгу.

Он также заявил, что в 2014 году в Украине наблюдались все признаки ведения США "гибридной войны", которая в Крыму закончилась провалом. Шойгу описал "гибридные действия" как давление одного государства на другое без применения силы, к которым отнес контроль над СМИ и киберпространством, санкции, поддержку внутренних волнений, совершение терактов спецподразделениями.

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По мнению министра, эти методики США и Великобритания, обладающие "глобальными и всепроникающими СМИ", опробовали еще в 1991 году в Ираке, а затем в Югославии, Ливии, Чечне и недавно в Сирии.

"Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум … в присутствии сотен представителей тех же американских СМИ", — заявил Шойгу.

Глава минобороны РФ полагает, что обвинения России в ведении "гибридной войны" вызваны неудачной попыткой "повторения подобной схемы в Крыму".

Gazeta.ru
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