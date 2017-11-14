Рослин Корриган исполнилось 16 лет, когда она встретилась с бывшим президентом США. Девушка, мечтавшая о карьере в политике, очень ждала этого события, пишет издание Time. Но в итоге Корриган разочаровалась. Буш-старший, которому было 79 лет, похлопал ее по ягодицам на мероприятии, которое состоялось в ноябре 2002 года в офисе ЦРУ в Техасе.

"Моей первой реакцией был абсолютный ужас. Я на самом деле была ужасно смущена. Первое, что я сделала, — это посмотрела на мою маму. И пока мы там стояли, я ничего не сказала. Ну что мог подросток сказать экс-президенту Соединенных Штатов? "Эй, парень, ты не должен был трогать меня?" — рассказала Корриган журналистам.

Инцидент произошел, когда девушка фотографировалась с Бушем. Пять других женщин рассказали о приставаниях Буша-старшего в аналогичных обстоятельствах. Журналисты Time пообщались с родственниками и друзьями Рослин Корриган, и семь человек подтвердили, что она жаловалась на домогательства политика еще до того, как такие заявления стали трендом.

Первой с обвинениями в адрес бывшего американского лидера выступила 34-летняя актриса Хизер Линд. По ее словам, Буш посягнул на ее зад четыре года назад во время фотосессии, приуроченной к закрытому показу очередной серии телесериала "Поворот: Шпионы Вашингтона", в котором она снималась.

По словам Линд, во время съемок она встала рядом с экс-президентом. При этом Буш, возраст которого составляет 93 года, сидел в инвалидной коляске. В этот момент, по ее словам, бывший политик "сексуально напал" на нее.

"Во время позирования он не пожал мне руку, а коснулся меня сзади и сказал грязную шутку", — написала Линд в соцсети. По ее словам, свидетельницей произошедшего стала супруга экс-президента Барбара Буш. Она "закатила глаза" и сделала страдальческое выражение лица. А один из охранников Буша-старшего заявил актрисе, что она "не должна была стоять рядом" с политиком во время фотосессии.

Позднее с аналогичными заявлениями выступили актриса Джордана Грольник, писатель Кристина Бейкер Клайн, журналист Лиз Эллен и бывший кандидат в сенаторы штата Мэн Аманда Стейпс. Все они говорили о том, что Буш-старший ощупывал их во время фотографирования.

93-летний Буш принес извинения оскорбленным женщинам через своего представителя. В комментарии The Washington Post Джим Макграт отметил, что экс-президент прикован к инвалидному креслу последние пять лет, поэтому "его рука попадает на нижнюю часть талии людей, с которыми он фотографируется".

"Чтобы попытаться сгладить ситуацию, президент регулярно рассказывает одну и ту же шутку. Иногда он похлопывает женщин по ягодицам, но это всегда проявление добродушия. Некоторые считают этот жест невинным, другие полагают, что это неуместно. Экс-президент приносит свои искренние извинения всем, кого он когда-либо обидел", — говорилось в комментарии.

На опубликованной Time фотографии с Рослин Корриган и ее матерью Джордж Буш-старший, по всей видимости, стоит. Девушка призналась, что встречала разную реакцию, когда пыталась рассказывать о том, как ее смутили действия Буша во время недолгой встречи. Откровения ее подруг по несчастью заставили ее набраться смелости и сделать публичное заявление, чтобы поддержать других жертв сексуальных домогательств.

Ее мать подтвердила слова дочери и призналась, что девушка была потрясена и расстроена произошедшим. Женщина пояснила, что не решилась предать инцидент огласке и потребовать от экс-президента извинений из-за его статуса, а также из опасений, что ее мужа уволят из ЦРУ.