Шесть вейперов в США умерли, сотни заболели. Что об этом известно?

В воскресенье губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо экстренным распоряжением запретил продажу на территории штата ароматизированных электронных сигарет. Ранее аналогичный запрет был введен в Мичигане, на очереди — Калифорния и Массачусетс.

На прошлой неделе проблему обсуждали в Белом доме. Министр здравоохранения Алекс Азар пообещал в ближайшее время разработать план по полному выводу из продажи ароматизированных жидкостей для вейпов — на рынке должны остаться только электронные сигареты со вкусом табака.

При этом изначально вейпинг позиционировали как более безопасную альтернативу традиционному курению. В электронных сигаретах нет табака, и даже никотин — совсем не обязательный ингредиент курительной жидкости.

Как развивались события?

Первые сообщения о вспышке тяжелой болезни легких среди вейперов появились в начале августа, хотя позже выяснилось, что у некоторых пациентов симптомы начали проявляться еще в апреле.

Курильщики электронных сигарет — в основном молодые люди в возрасте около 20 лет — начали обращаться к врачу с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и боли в груди, причем симптомы с каждым днем ухудшались. У некоторых болезнь сопровождалась повышенной температурой, тошнотой, рвотой или болью в животе.

К середине месяца в 14 штатах было госпитализировано уже в общей сложности почти 100 человек. Некоторых из них пришлось поместить в реанимацию и даже подключить к аппарату искусственного дыхания.

23 августа власти Иллинойса сообщили о первом погибшем пациенте.

"Тяжесть болезни, от которой страдают люди, настораживает, — заявила тогда глава департамента здравоохранения штата. — Мы должны рассказать всем, что вейпинг может быть опасен".

По последним данным, американские власти подтвердили 380 случаев тяжелого легочного заболевания, вызванного курением электронных сигарет, в 36 штатах.

Шесть пациентов, доставленных в больницы, погибли. О них информации немного, однако известно, что по меньшей мере трое из них — люди не молодые, а среднего и пожилого возраста.

Что именно вызывает болезнь?

Наверняка мы этого не знаем, хотя у медиков есть несколько весьма правдоподобных предположений.

Центры по контролю за заболеваниями США подчеркивают: "Мы пока не знаем, что именно вызвало эти случаи заболевания. Проводимое расследование не смогло указать на конкретные электронные сигареты или другие продукты, используемые для вейпинга (устройства, жидкости, сменные капсулы и/или картриджи), или конкретные вещества, которые бы связывали все случаи".

При этом многие эксперты полагают, что легочная недостаточность может быть вызвана вдыханием паров витамина Е в масляной форме. Он содержится в различных добавках, используемых при приготовлении жидкостей для электронных сигарет.

При наружном применении и даже употреблении в пищу витамин Е безопасен (если не превышать дозировку), но при попадании в легкие он вполне может нарушать нормальный дыхательный процесс.

То же касается и некоторых ароматизаторов, которые могут разлагаться при нагревании, образуя новые вещества, отсутствующие в оригинальной отдушке.

Кроме того, воспалительную реакцию в легких могут вызывать и сами базовые компоненты курительной жидкости — обычно это смесь глицерина и пропиленгликоля.

Действительно ли вейпинг менее вреден, чем курение?

Простой ответ на этот вопрос — мы не знаем.

Первые электронные сигареты появились в продаже только в 2006 году — и, несмотря на огромную популярность вейпинга по всему миру, особенно в молодежной среде, о его влиянии на организм в долгосрочной перспективе известно крайне мало.

При этом многие курильщики переключились на них с обычных сигарет именно потому, что производители вейпов позиционировали их как более безопасную альтернативу вредной привычке.

С одной стороны, курильщики электронных сигарет вдыхают густой пар закипевшей жидкости, а не табачный дым, содержащий тысячи вредных для здоровья химических соединений (хотя никотин опасен вне зависимости от формы употребления).

С другой, считать пар вейпа безопасным тоже никак нельзя. Помимо упомянутых выше компонентов, там содержится масса "потенциально вредных" соединений (их список американский минздрав начал вести только в прошлом году) и немало хорошо известных токсичных примесей, включая канцерогены и отравляющие вещества. Это не говоря уже о дешевых наполнителях кустарного производства.

Кроме того, есть убедительные доказательства того, что пар электронных сигарет содержит следы металлов — либо от нагревательного элемента, либо от других частей курительного устройства.

Ученые продолжают изучать влияние вейпинга на здоровье.

Буквально месяц назад была опубликована очередная статья, авторы которой обнаружили в легких вейперов повышенное содержание ферментов протеазы — как и у обычных курильщиков. При этом известно, что у "табачников" это может привести к развитию эмфиземы.

"Наши результаты показывают, что вейпинг может быть ничуть не менее опасен, чем курение", — утверждает профессор клеточной биологии в Университете Северной Каролины и основной автор работы Роберт Таран.