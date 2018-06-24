По данным портала Universal, семь мужчин собрались в частном доме, чтобы посмотреть игру. Они купили пиво, расставили столы и кресла и включили телевизор. Во время просмотра игры в дом ворвались вооруженные люди, открывшие стрельбу. Шесть человек погибли на месте, еще один получил ранения.
Чуть позднее в Сьюдад-Хуаресе в парикмахерской убили пять человек. Трое из них были сотрудниками салона, а двое — клиентами.
На территории штата Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США. Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира — число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение, число преступлений серьезно снизилось, отмечает "Р-Спорт".
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