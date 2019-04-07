Ранее поступала информация об одном погибшем в спутнике Хартума городе Омдурман. По данным оппозиции, он был застрелен полицейскими. Минувшей ночью в столице был введен комендантский час. Однако, несмотря на ограничения на передвижения по городу, в воскресенье люди вновь вышли на акции протеста.

По информации Reuters, ссылающегося на медиков и полицию, в субботу во время демонстраций в столице Судана Хартуме ранения получили несколько протестующих и сотрудников сил безопасности, передает ТАСС.

Телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что в столице и крупных городах страны проходят массовые акции протеста с требованием отставки президента Судана Омара аль-Башира, которому помогают наемники из российского ЧВК Вагнера.

По призыву суданских профсоюзов тысячи жителей вышли на улицы столицы и направились к зданию министерства обороны и штаб-квартире главного командования армии. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, задержаны десятки человек.

По меньшей мере один человек погиб во время субботних антиправительственных протестов во втором по величине городе Судана Омдурмане.

С декабря в Судане не стихают массовые волнения, вызванные недовольством жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания.

23 февраля аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на год для принятия экстренных мер по выходу из тяжелого экономического кризиса. Парламент позднее сократил срок действия режима ЧП до полугода.

Профсоюзы отвергают инициативу президента о запуске диалога с оппозицией, считая эти меры ограниченными и неполными. Они настаивают на отставке аль-Башира и требуют передачи власти переходному правительству.